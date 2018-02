Si ribalta col trattore e rimane incastrato: salvato dai pompieri

Genova. Un uomo si è ribaltato con un piccolo trattore nei campi ed un piede gli è rimasto incastrato, impedendogli di muoversi. Così si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il conducente del mezzo agricolo e consentire al personale sanitario di intervenire, con il coordinamento del 118 Genova Soccorso e il trasporto successivo in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

E’ successo questo pomeriggio intorno alle 17,30, nella zona di San Bartolomeo al Fossato, a Sampierdarena.

Secondo le prime informazioni raccolte in ambito sanitario, l’uomo avrebbe riportato ferite non gravi ad un piede.