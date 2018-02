Si finge poliziotto e si fa versare 300 euro per telefono venduto su Internet: denunciato per truffa

Chiavari. I carabinieri di Chiavari hanno denunciato in stato di libertà per “truffa e sostituzione di persona” un trentottenne di Taranto, A.P. con pregiudizi di polizia. poiché accreditandosi fraudolentemente come appartenente alle forze di polizia, riusciva a farsi versare sulla propria tessera Postepay la somma di 300 euro.

Sotto la lente il raggiro relativo all’acquisto di un telefono cellulare.

La vittima della truffa è una trentenne di Chiavari che aveva versato la somma come pagamento di un apparecchio telefonico messo in vendita su un sito Internet.