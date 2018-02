Sestri ponente, verso un sindacato europeo: incontro con una responsabile di Ig Metall

Genova. Appuntamento questo pomeriggio a palazzo Fieschi a Sestri ponente su un tema che riguarda il futuro del lavoro. Ad organizzarlo la Fiom di Genova che ha invitato la responsabile nazionale del sindacato tedesco Ig Metall per il lavoro sugli studenti.

“Abbiamo di fronte a noi anni che si preannunciano molto burrascosi: le crescenti tensioni internazionali e la competizione sul mercato mondiale che si inasprisce giorno dopo giorno fanno tramontare qualsiasi certezza si legge nel volantino della Fiom che invita all’evento – La ristrutturazione europea accelera di conseguenza il suo passo colpendo duramente i lavoratori nelle loro varie stratificazioni, mentre fenomeni migratori senza precedenti fanno emergere il nuovo volto dell’operaio europeo”.

Per la Fiom “la necessità di un sindacato che unisca le vertenze e i lavoratori almeno a livello europeo appare sempre più necessario” con “estrema attenzione alle giovani generazioni e ai salariati in formazione, che nonostante l’inverno demografico ingrosseranno le file della nostra classe, in particolar modo nei settori tecnico impiegatizi”.

L’appuntamento è alle 17.30.