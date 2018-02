Sestri Ponente, nuove polemiche per accesso stazione. Municipio nega commissione sul posto

Genova. Nel dicembre 2017 la chiusura del varco storico, quello di via Puccini, fu accompagnato da innumerevoli polemiche, oggi la discussione non si placa, anzi, si avvelena.

In consiglio municipale, infatti, a due anni dal provvedimento, viene chiesto alla giunta di predisporre una commissione ad hoc, che si rechi in mattinata a verificare quale sia la situazione dei flussi pedonali e veicolari, per registrare eventuali criticità. La richiesta però viene bocciata, tutto rimarrà così com’è.

A portare avanti la battaglia Nadia Carì, consigliera per Chiamami Genova, che aveva presentato un mozione per ripristinare il vecchio assetto: “I due nuovi accessi non sono sufficienti, costringono ad un lungo percorso sulle banchine dei treni – si legge nella motivazione – l’accesso di levante non ha biglietteria automatica, recando disagi per i pendolari”.

Ma non solo: la consigliera ha raccolto una serie di testimonianze dal territorio: “Alcune attività di via Biancheri hanno chiuso perché le centinaia di pendolari e studenti sono stati convogliati in altri percorsi – sottolinea Carì – obbligati a fare percorsi più lunghi”.

Successivamente il respingimento della mozione, appoggiata anche dagli altri partiti di minoranza, la richiesta di una commissione sul posto, richiesta respinta dalla giunta.

“Si è voluto mettere in sicurezza un tratto di strada sicuramente pericoloso – conclude Nadia Carì – ma lo si è fatto dando priorità al traffico veicolare, senza tenere conto delle necessità delle persone, cosa che dovrebbe essere priorità per un’amministrazione”