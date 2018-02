Genova. Hanno colpito nell’ora di pausa pranzo, quando all’interno del negozio non c’era nessuno, i ladri entrati in azione a Sestri Ponente, in piazza Aprosio, ai danni di un’enoteca.

Ad accorgersi del furto i titolari, non appena sono arrivati sul posto. I malviventi hanno spaccato la porta d’ingresso e hanno portato via il denaro contenuto nella cassa, l’incasso dell’intera settimana.

Foto 2 di 2



Del fatto è stata allertata la polizia. I ladri avrebbero tentato di entrare e derubare anche una palestra di danza, Sestri Danza, distante pochi metri dal negozio.