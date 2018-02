Ventimiglia. “Usciamo dal ‘Morel’, consapevoli di aver giocato una grande partita” – commenta il tecnico verdestellato Pierluigi Lepore – “Potevamo far nostra l’intera posta, ma credo che, alla fine, il pareggio sia il risultato più giusto”.

“Il Ventimiglia ha proposto, come al solito, un buona idea di calcio, ma noi siamo stati bravi ad andare ‘a prenderli alti’, fatto che li ha messi in difficoltà. Ad inizio ripresa, su azione di ripartenza, i frontalieri sono riusciti a passare in vantaggio, ma la nostra reazione ci ha premiato, con la rete del pareggio di Liguori”.

“La squadra mi è piaciuta, perché ha messo in campo grinta, corsa e tecnica, tre qualità, che saranno determinanti nelle restanti otto gare, che dovremo affrontare, come se si trattasse di autentici spareggi, a partire dal prossimo match casalingo con la Sammargheritese”.