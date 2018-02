Sesso con minori in cambio di soldi o telefonini, condannato notaio genovese

Genova. Un notaio genovese di 40 anni, R. N., è stato condannato oggi con rito abbreviato a un anno e quattro mesi di reclusione per prostituzione minorile.

L’uomo era stato arrestato (arresti domiciliari poi revocati dal tribunale del Riesame) oltre un anno fa in seguito a un’indagine della squadra mobile, per aver avuto rapporti sessuali com minori di 18 anni in cambio di soldi (dai 60 ai 100 euro in media) o smartphone dell’ultima generazione. Gli incontri, con ragazzi di circa 17 anni, avvenivano in un attico del centro storico e il via vai era stato documentato dalle telecamere della squadra mobile.

Questa mattina il gup Massimo Cusatti ha condannato l’uomo, difeso dagli avvocati Andrea e Simone Vernazza, a un anno e quattro mesi con la sospensione condizionale della pena a patto che il quarantenne, nello stesso periodo, svolga lavori socialmente utili presso una clinica per anziani e disabili.