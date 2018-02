Genova. Questa settimana il giudice sportivo della Serie D ha squalificato otto calciatori e due allenatori del girone E.

Saimon Reider Rodriguez (Seravezza Pozzi) è stato fermato per due turni in quanto espulso “per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano, colpito volontariamente con la mano aperta la pancia ed il fianco di un calciatore avversario. Si rendeva necessario l’intervento dei sanitari”.

Dovranno saltare la prossima partita Andrea Gulli (Albissola), Luca Fiuzzi (Argentina), Manuele Castorani, Aleksander Luci (Ponsacco), Giorgio Diana (Ghivizzano Borgoamozzano), Marco Granaiola (Seravezza Pozzi), Massimo Lucarelli (Valdinievole Montecatini).

Simone Venturi, allenatore del Ghivizzano Borgoamozzano, è stato squalificato per due giornate in quanto “allontanato per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose ed offensive all’indirizzo del direttore di gara”.

Una gara di squalifica per Luca Monteforte, allenatore del Ligorna.

Di seguito la classifica marcatori dopo 25 giornate.

18 reti: Lauria (Unione Sanremo).

13 reti: L. Benedetti (Seravezza Pozzi).

12 reti: Gomes (Savona).

11 reti: Vanni (Viareggio).

9 reti: Doveri (Ponsacco), Di Paola, Frati (Ghivizzano Borgoamozzano).

8 reti: Ianniello (Sestri Levante), Vitiello (Argentina), Cargiolli, Piacentini (Albissola), R. Benedetti (Massese), Ferretti, Falchini (Real Forte Querceta).

7 reti: Guidi (Viareggio), Scalzi (Unione Sanremo), G. Giordani (San Donato Tavarnelle), Rodriguez (Seravezza Pozzi), Pagnotta (Rignanese), Croci (Lavagnese).

6 reti: Basso (Lavagnese), Galligani (Viareggio), Remorini (Massese).

5 reti: Spinosa (Massese), G. Bennati (Albissola), Tognoni (Savona), Giani (Ponsacco), Lo Bosco (Unione Sanremo), Capra (Finale), Regoli (San Donato Tavarnelle), Lamioni (Viareggio).

4 reti: R. Bennati (Rignanese), Di Vito (San Donato Tavarnelle), Virdis (Finale), Gagliardi (Unione Sanremo), Cauz, Vignali (Real Forte Querceta), Mariani, Canessa (Ponsacco), Crocetti (Scandicci), Mair, Bacigalupo (Savona), Del Nero (Massese), Chiarabini (Ligorna).

3 reti: Cacciatore (Unione Sanremo), Frugoli (Lavagnese), Miello, Oneto, Cantatore (Ligorna), Mancini (Seravezza Pozzi), Coccolo (Albissola), Micchi, Zagaglioni (Ghivizzano Borgoamozzano), Mitta (Valdinievole Montecatini), Cela, Motti (San Donato Tavarnelle), Acampora (Argentina), Borgobello, Cecchetti (Real Forte Querceta), Santucci, Martini, Castellani (Scandicci), De Vivo, Gonzalez (Sestri Levante), Vittori, Genta, Antonelli, De Martini (Finale), Pellegrini, Negri, Bellemo (Ponsacco), Amico, Lombardi (Massese), Castiglione (Rignanese), M. Leo (Rignanese/Scandicci), Placido (Lavagnese).

2 reti: Balestrero (Savona), Granaiola, Syku (Seravezza Pozzi), Biagini, Gentili (Real Forte Querceta), Zlourhi, Falivena (Valdinievole Montecatini), Castaldo, Falomi (Unione Sanremo), Frugoli (Massese), Nottoli, Diana (Ghivizzano Borgoamozzano), Roda, Saba (Finale), M. Papi, Marinai (Viareggio), Angelotti, Spaltro, Pane (Sestri Levante), Gnecchi, Corsini (Lavagnese), Valenti, Clematis, Gallotti (Ligorna), Frosali (San Donato Tavarnelle), Raja, Gulli, Gargiulo, Carballo, Coccolo (Albissola), Visibelli, Canessa (Ponsacco), Vangi, Saccardi, Vinci (Scandicci), T. Degl’Innocenti, Montaguti, Privitera (Rignanese), Cito (Real Forte Querceta), F. Meacci (Rignanese/Scandicci).

1 rete: Vecchiarelli, Caciagli, Favilli, Rinaldini, Islamaj, Pozzi, Carnevale (San Donato Tavarnelle), Guazzini, Giovanelli, Chicchiarelli, Lucarelli, Lazzoni, Andreani (Viareggio), Ghimenti, Agrifogli, Esposito, Bigazzi, Melis, E. Degl’Innocenti (Valdinievole Montecatini), Piu, Capocelli, Scalia, Sfinjari (Finale), Negro, Taddei, Costantini, Caboni (Unione Sanremo), Bigazzi (Real Forte Querceta), Fall, Fonjock, Cirrincione, Di Pietro, Addiego Mobilio (Lavagnese), Pagano, Rubechini, Bassano, Gemignani, Masini, Michelotti, V. Giordani (Ghivizzano Borgoamozzano), Molinari, Y. Papi, Sancinito, Garbini (Albissola), Castellani, Alderotti, Martinelli, Cerretelli, Gori, Folegnani, Serrotti (Scandicci), Sonnini, Berni, Fiuzzi, Ruggiero, Piras, Malafronte, Di Lauro, Pierini (Argentina), Vassallo, Zunino, Moresco, Masella, Cavallone, Dall’Osso, Capotos (Ligorna), Fenati, Scalini, Gioè, Massoni (Massese), Raso, V. Giordani, Miglietta, Solinas, Roumadi, Orlando, Piras, Armato (Sestri Levante), Gremigni, Castorani, Bedin, Mazzanti, Gherardi, Menichetti (Ponsacco), Meucci, Bennati, Ndou (Rignanese), Anselmo, Lumbombo, Ferrando, Gallo, Guarco (Savona), Fedi, Bortoletti, Bondielli, Bresciani, Ramacciotti, Bongiorni (Seravezza Pozzi).

Autoreti: Longo, Benga Samba, V. Giordani (pro Viareggio), Martinelli (pro Unione Sanremo), Gallo (pro Massese), Di Vito (pro Scandicci), Gulli (pro Valdinievole Montecatini), Cavagnaro (pro Savona), Matteo (pro Real Forte Querceta), Di Nardo (pro Finale).