Genova. La Admo volley rimane in vetta al campionato di pallavolo maschile di Serie D, che in questa stagione 2017/2018 si disputa con un girone utile. Alle sue spalle il Sant’Antonio e, più indietro, Adpsm2013 Rapallo e Santa Sabina.

La Admo volley ha travolto il Maremola; a Lavagna la gara si è conclusa 3-0 per i padroni di casa, che hanno tenuto costantemente in pugno il match, salvo qualche passaggio a vuoto nell’ultimo set.

Sant’Antonio, invece, cede una frazione alle padrone di casa del Calle Varazze volley, che scendono a centro classifica. Tre a uno, ma in casa, per Rapallo: gara combattuta con il Volleyprimavera, ma il team al terzo posto non cede spazi e ottiene i tre punti.

Sconfitta al tie break, invece, per Santa Sabina, che subisce così un sorpasso: il team genovese ad Alassio si tiene in equilibrio finendo sotto per due volte, cedendo poi il set decisivo per 15-12.

Due gare della domenica a chiudere la rassegna della Serie D: ad Albenga i Barbudos hanno ceduto contro la Colombo Genova, un 3-1 deciso da un set combattutissimo fino al 30-28, mentre a Genova Voltri la Sabazia pallavolo ha superato con crescente facilità la Volare volley, ancora ferma a zero punti.