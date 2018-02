Genova. La sconfitta imperiese costa il primo posto alla Admo volley, sorpassata dalla genovese Sant’Antonio: questo il panorama di vertice dell’undicesima giornata della Serie D maschile di pallavolo ligure.

I pallavolisti del Volleyprimavera hanno chiuso la via alla prima della classe: l’Admo volley ha ceduto in quattro set al termine di una gara durissima e combattuta, lasciando sul parquet di Imperia tre punti pesantissimi. Ne ha approfittato infatti il Sant’Antonio, che tra le mura domestiche della palestra di lago Figoi ha vinto nettamente per 3-0 il derby con la Colombo Genova, decima della serie.

Terzo posto nel girone per il Santa Sabina: in tre set i biancoazzuri hanno regolato la Volare volley, che è sempre ferma a zero punti in classifica.

La Adpsm2013 Rapallo occupa ancora il quarto posto, nonostante la sconfitta di domenica 4 febbraio: a Vado Ligure ha infatti prevalso in quattro set la Sabazia pallavolo, che ha così raggiunto in classifica il Celle Varazze volley. Il team dei due paesi del Savonese, infatti, ha conquistato una difficile vittoria nello scontro del Maremola volley, che ha ceduto solo al tie break dopo un match duellato e a lungo in equilibrio.

Scontro tutto savonese e ponentino ad Albenga dove domenica pomeriggio si sono affrontate Barbudos Albenga e Alassio volley: i padroni di casa hanno ceduto in tre set e i tre punti per Alassio hanno consentito il sorpasso sul Maremola.