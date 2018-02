Genova. Grande equilibrio ancora nel campionato di pallavolo maschile di Serie C: in vetta rimane la Zephyr trading La Spezia, con una lunghezza su Cus Genova, due su Spedia volley e tre su Admo volley, tutti team che nella dodicesima giornata, prima di ritorno, hanno conquistato i tre punti.

La Zephyr trading ha superato 3-1 l’Avis volley team Finale, rifacendosi della sconfitta al tie break della prima giornata di andata. Tre a zero casalingo, invece, per il Cus, che ha comunque faticato con l’Olympia Voltri, ora undicesima; stesso risultato anche per l’Admo volley, che ha avuto la meglio sull’Acli Santa Sabina, e per la Spedia volley, che tra le mura amiche di La Spezia ha superato l’Albisola volley.

Sesto posto nella classifica della serie spetta alla 3 Stelle villaggio, che sabato sera ha superato in tre set la Pallavolo Futura Avis Bertoni; alle sue spalle la Grafiche Amadeo Sanremo, che ha espugnato il campo di Sarzana della Volley Colombiera Sarzana project, con un 3-0 duellato e impegnativo.

La sfida della Serie C, che vale la categoria nazionale, rimane tra genovesi e spezzine, con le savonesi distanti: i margini ristretti tra i team consentono di mantenere il campionato ancora aperto ed emozionante.