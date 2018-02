Genova. La Serie C femminile, massima categoria ligue, ha vissuto una giornata intensa questo weekend, con la seconda e la terza della classifica che si sono scontrate tra di loro.

Il big match della giornata di Serie C è andato alla Admo volley: le verdiblù di Lavagna hanno avuto la meglio in tre set davanti al loro pubblico, staccando la Volare e rimanendo a un punto dal primo posto.

In vetta rimane la Serteco volley school (nella foto): le genovesi hanno avuto la meglio sulla Volley pepe nero Spezia, un evidente 3-0 che rimarca le distanze in classifica tra i due team.

Quarta piazza, in avvicinamento alla terza pur se distante, per la Grafiche Amadeo Sanremo: pesa in classifica la vittoria contro la Fanball, un netto 3-0 per le padrone di casa.

Sconfitta per la Tigullio volley project, che è quinta ma sente avvicinarsi il Santa Sabina: proprio le genovesi hanno superato le tigulline nella sfida di sabato, vincendo in tre set senza trovare una eccessiva risposta.

Vincono, infine, CH4 Albenga e Virtus Sestri: le albenganesi si sono aggiudicate il derby savonese con il Gabbiano volley Andora vincendo in casa per tre set a zero uno scontro durissimo, mentre il team di Sestri Ponente ha sconfitto 3-1 l’Albaro Levante.