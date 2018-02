Serie B Fipic: il BIC Genova doppia il Brescia in trasferta

Genova. Ottava giornata di campionato per il Basket in Carrozzina Genova che vince fuori casa contro la Omal Brescia.

La squadra ligure parte forte da subito, unisce la fisicità ad un buon livello tecnico e Brescia non può fare altro che vedere e provare a ripartire quando possibile. La formazione locale non si dà per vinta ma, nonostante gli evidenti progressi fatti nell’ultimo periodo, non riesce a recuperare il passivo.

Nel terzo e quarto tempo si abbassa l’intensità della gara, Genova chiude così l’incontro sul più 32 e allunga la sua striscia di vittorie mantenendo il secondo posto in classifica al termine della prima giornata di ritorno.

Anche Parma vince e rimane al terzo posto, mentre Sassari è sempre in testa a soli 2 punti di vantaggio sui genovesi. Seregno, galvanizzato dalla vittoria contro Torino, verrà a giocare al Centro Benedetto Acquarone di Chiavari per la seconda giornata di ritorno.

Il tabellino:

Omal Icaro Basket Brescia – BIC Genova 32-64

(Parziali: 4-14, 10-23, 12-13, 6-14)

Omal Icaro Basket Brescia: Spaneshi 8, Fynn 17, Conti 1, Faifer 2, Caraghioz 4.

BIC Genova: Serio 27, Amasio 29, Arena 4, Mazzocca 2, Puppo 2.

I risultati dell’8ª giornata:

Dinamo Lab Banco di Sardegna – I Bradipi Circolo Dozza Bologna 20-0

Basket Seregno Gelsia – HC Uicep Istituto Fisioterapico Torino 32-29

Omal Icaro Basket Brescia – BIC Genova 32-64

Bulla Sport Ospedale G. Verdi – Laumas Elettronica GiocoParma 43-59

La classifica:

1° Dinamo Lab Banco di Sardegna 16

2° BIC Genova 14

3° Laumas Elettronica GiocoParma 12

4° Basket Seregno Gelsia 9

5° I Bradipi Circolo Dozza Bologna 4

5° HC Uicep Istituto Fisioterapico Torino 4

7° Bulla Sport Ospedale G. Verdi 2

7° Omal Icaro Basket Brescia 2