Chiavari. Allenamento di rifinitura in terra umbra, ieri, per l’Entella che oggi giocherà alla ricerca di punti salvezza.

Nessuna novità di sorta in chiave Ternana, ecco la lista dei ventidue giocatori convocati da mister Alfredo Aglietti che oggi affronteranno le Fere. Portieri: Iacobucci, Paroni, Massolo. Difensori: Ceccarelli, Benedetti, Cremonesi, Belli, De Santis, Brivio, Aliji. Centrocampisti: Di Paola, Nizzetto, Icardi, Eramo, Ardizzone, Currarino, Acampora. Attaccanti: Aramu, De Luca, La Mantia, Gatto, Petrovic.

La partita tra Ternana e Virtus Entella, in programma oggi, sabato 10 febbraio alle ore 15 al Liberati di Terni, sarà arbitrata da Luigi Nasca della sezione di Bari, assistito da Giuseppe Borzomì (Marina di Gioiosa) e Manuel Robilotta (Sala Consilina); quarto uomo Valerio Marini (Roma).

Tomi Petrovic, giovane attaccante dell’Entella, dichiara: “Sono molto contento di avere esordito, è stata una partita difficile però per me è andata bene per aver esordito. Però abbiamo perso e questo non è bene, però guardiamo a prossima partita. Mi aiutano tutti, va tutto bene, la squadra è veramente bellissima, siamo tutti come amici e anche il mister mi aiuta tanto perché anche lui era un attaccante e posso imparare tanto. Ora sono tutti giocatori importanti, anche chi è in panchina, e dobbiamo salvarci”.

Nel frattempo nuova convocazione con la rappresentativa di Lega per Manuel Di Paola (nella foto). Il selezionatore Massimo Piscedda ha arruolato il centrocampista biancoceleste per l’amichevole che la B Italia disputerà allo stadio Stirpe di Frosinone contro l’Under 20 azzurra martedì 13 febbraio alle ore 12.