Scivola sull’asfalto bagnato in via Lagustena: ferito motociclista, traffico rallentato

Genova. Probabilmente a causa dell’asfalto viscido, un motociclista questa mattina è scivolato con il suo mezzo in via Lagustena ed è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo dai militi di una pubblica assistenza con il coordinamento del 118 Genova Soccorso.

Le ferite riportate non sarebbero gravi. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 6,30, provocando rallentamenti alla circolazione veicolare.

Personale della polizia municipale è giunto sul posto per i rilievi e per permettere la ripresa della circolazione.