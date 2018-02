Scherma: Anita Corradino seconda al Trofeo Città di Desio

Genova. Under 14 liguri ancora in pedana lo scorso fine settimana, con la spada di scena in Lombardia per il Trofeo Città di Desio, i fiorettisti a Roma e gli sciabolatori a Lucca per il Grand Prix Kinder+Sport a squadre.

Ottimi i risultati ottenuti a Desio da Anita Corradino (Cesare Pompilio) che ha conquistato il secondo posto nella gara della categoria Allieve di spada femminile e da Samuele Denicolai (Polisportiva del Finale Leon Pancaldo), terzo nella gara della categoria Allievi di spada maschile.

A Roma bene la squadra di fioretto maschile della categoria Giovanissimi del Circolo Scherma La Spezia (Luca Rinaldi Vesigna, Leonardo Scotti e Francesco Valente) che ha conquistato un brillante ottavo posto. Nelle altre categorie la squadra del Club Scherma Rapallo si è classificata dodicesima nella categoria Giovanissime di fioretto femminile e il Circolo Scherma La Spezia venticinquesimo nella categoria Allievi di fioretto maschile.

La Liguria a Lucca è stata rappresentata invece da una sola squadra del Club Scherma Voltri, che si è piazzata diciottesima nella categoria Allievi di sciabola maschile.