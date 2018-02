Scappato o rapito? Il canile di Monte Contessa lancia un appello per ritrovare il suo Jigen

Genova. L’appello per ritrovarlo è scattato anche via social, sulla pagina Alla ricerca di Nash. I volontari del canile di Monte Contessa stanno cercando Jigen, un cucciolone di 8 mesi, ospite del canile sopra Sestri Ponente, e svanito nel nulla da ieri pomeriggio.

“ Domenica 11 febbraio è misteriosamente scomparso dal suo box – spiegano i volontari – lL’operatore addetto alla somministrazione del cibo alle 11 ha confermato la sua presenza. Successivamente è stato visto da una volontaria”.

“Non ci spieghiamo cosa possa essere successo – dicono – ma Jigen ieri nel tardo pomeriggio non era più in struttura. Il suo box era chiuso. E’ stato cercato all’interno del canile per diverse ore ma di lui nessuna traccia”.

I volontari hanno sporto denuncia. Il cane, che era comparso anche nella nostra rubrica di adozioni “portamiacasa”, potrebbe essere stato rapito o essere fuggito dal canile. “Jigen è un cucciolone timido, un po’ spaventato”, aggiungono dal canile. Ha un chip ovviamente intestato al canile che lascia i propri contatti – 0106500617 oppure 3342289347 – per chiunque avesse informazioni.