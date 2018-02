Santa Margherita, il Palazzetto dello Sport si rifà il look per 980 mila euro. Più sicurezza e meno barriere

Genova. Il 19 gennaio 2018, il Comune di Santa Margherita Ligure, ha presentato al Ministero delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato la richiesta di spazi finanziari per 980.000,00 euro, per un intervento di riqualificazione del Palazzetto dello Sport. Con questa ulteriore richiesta vengono completati gli investimenti dell’avanzo di bilancio disponibile per il Comune di Santa Margherita Ligure.

Il progetto prevede una nuova configurazione dei primi due livelli del Palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure, che viene ridisegnato con totale rivisitazione degli spazi interni, adeguamento alle norme di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, visto che è in corso l’iter per l’ottenimento della Bandiera Lilla.

Verranno realizzati quattro spogliatoi (due per atleti normodotati e due per disabili), due spogliatoi per i giudici di gioco, servizi igienici per il pubblico, locali segreteria, infermeria, vari magazzini e ripostigli, disimpegni, accessi separati tra pubblico e atleti, ascensore per disabili, e autorimessa interrata con numero 14 posti auto e 2 box.

Dichiarano Linda Peruggi, Assessore ai Lavori Pubblici, e Patrizia Marchesini, Consigliere delegato allo Sport: “Appena si è presentata l’occasione per una finestra che consentisse un nuovo utilizzo dell’avanzo di bilancio l’abbiamo dedicata al Palazzetto. Confidiamo che il nostro impegno di energie e di risorse pubbliche possa avere anche in questo caso buon esito.”

“Attraverso questa richiesta abbiamo completamente esaurito l’avanzo di bilancio disponibile, impiegato sia per gli interventi deliberati negli anni precedenti e di cui oggi è in corso o sta partendo la fase esecutiva, sia per quelli previsti nel pluriennale 2018 approvato a fine dicembre – sottolinea Valerio Costa, Assessore al Bilancio – Si tratta di opere importanti sul patrimonio immobiliare di Santa Margherita Ligure.”