San Valentino, le cartoline speciali di Poste Italiane. Disponibili fino a sabato 17 febbraio

Genova. Nel giorno di San Valentino saranno distribuite, singolarmente o in kit speciali, le cartoline filateliche nei 6 uffici postali con sportello filatelico presenti a Genova e provincia, e naturalmente nello Spazio Filatelia in Via Dante 4 a Genova, dove è già disponibile l’annullo speciale dedicato all’iniziativa, che può essere richiesto fino a sabato 17 febbraio 2018.

Gli sportelli filatelici in città sono quelli di Genova 26 in C.so G. Marconi 48r, Sampierdarena in P.zza Monastero 4 e Sestri Ponente in Via Catalani 49r; nel levante a Chiavari in Piazza Ns. Signora dell’Orto 32, Rapallo in Via Monsignor Boccoleri 12, e Sestri Levante in Via Caduti Partigiani 10.

“Nell’era digitale e dei social network, Poste Italiane riscopre il gusto e l’emozione della scrittura con una iniziativa, rivolta soprattutto alle giovani generazioni – scrivono Poste Italiane in una nota stampa – capace di valorizzare la parola scritta, che varca i limiti dello spazio e del tempo rimanendo intatta nel cassetto dei ricordi.