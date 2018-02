San Martino, uomo investito sulle strisce: caccia al pirata

Genova. Un uomo di 55 anni è stato investito sulle strisce pedonali davanti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. L’incidente è avvenuto ieri mattina. L’investitore non si è fermato e è scappato via. La vittima è stata trasferita al nosocomio genovese in codice giallo.

Le indagini per rintracciare l’investitore sono state avviate dagli agenti della municipale della sezione infortunistica che hanno trovato sull’asfalto pezzi della carrozzeria della vettura, di colore scuro, forse una Lancia.

Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona.