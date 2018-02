San Fruttuoso, ladro recidivo smascherato da una telecamera e dall’occhio attento della polizia

Genova. Due malviventi sono stati sorpresi dalla polizia, nella notte tra venerdì e sabato, in via Torti, a San Fruttuoso, mentre si stavano preparando per mettere a segno un furto in appartamento. A insospettire gli agenti, il fatto che i due si siano dati alla fuga alla vista della volante: raggiunti nel giro di pochi minuti e perquisiti, sono stati trovati in possesso di una ricetrasmittente.

Dopo un’attenta osservazione, gli agenti hanno notato nel 27enne, albanese, una forte somiglianza con l’autore di un altro furto, avvenuto in un’abitazione di via Edera lo scorso 13 gennaio: il giovane era immortalato da una telecamera di videosorveglianza.

Il ladro è stato pertanto denunciato per i reati di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione.