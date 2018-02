Sampierdarena, avevano in tasca coltelli a serramanico e oggetti rubati. Due italiani denunciati

Genova. In nottata, a Sampierdarena, una pattuglia dei Carabinieri, dopo aver fermato per un controllo un genovese di 40 anni e un catanese di 42 anni, entrambi con pregiudizi di polizia “per porto di armi atti ad offendere” sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico.

Per questo i due uomini sono stati denunciati a piede libero per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”.

Inoltre, il 42 enne è stato trovato in possesso di un punteruolo, di una tessera bancomat e dei documenti personali, intestati ad una 65 enne, risultati provento di furto. Pertanto è stato altresì deferito in stato di libertà per “ricettazione”.