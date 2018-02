Sampdoria Primavera sconfitta di misura dall’Inter

Sesto San Giovanni. Il rischio, alla fine, sarà quello di dover fare i conti con il pessimo avvio di campionato… perché l’attuale Samp Primavera non merita la penalizzate posizione in classifica cui si trova.

La sconfitta odierna, in trasferta e contro una formazione della caratura dell’Inter di Stefano Vecchi, ci sta, anche se lascia l’amaro in bocca, in quanto la prestazione dei ragazzi di Pavan meritava forse di essere premiata da un pareggio.

Nonostante il buon approccio, la Samp si è trovata a dover rincorrere il risultato già a metà del primo tempo, dopo una rete di Adorante, scaturita sugli sviluppi di un corner battuto da Pompetti, sul quale Krapikas è riescito a respingere una prima conclusione di Lombardoni, ma nulla ha pututo sulla ribattuta successiva, proprio di Adorante.

Fortunati ad evitare il raddoppio, quando Rover ha stampato la palla sulla traversa, da favorevole posizione, i giovani blucerchiati hanno trovato la forza di reagire, puntando sul guizzante Balde, che tuttavia ha faticato a trovare lo specchio avversario.

L’inizio della ripresa ha visto Pavan costretto a giocarsi il primo cambio, dovendo mandare in campo Ferrazzo al posto dell’infortunato Doda, mentre i suoi ragazzi, trainati in avanti dal solito Balde e dal brillante Stijepovic (bell’acquisto), sono riusciti a metter in difficoltà i nerazzurri, costretti ad affidarsi al gioco di rimessa.

Dopo che Pavan ha provveduto a cambiare Cappelletti con Romei, per avere più corsa sulla fascia, è stato il combattivo Ejjaki ad impegnare due volte il portiere avversario Pissardo, che comunque è apparso sempre attento e concentrato.

E’ stata ancora l’Inter, in pieno recupero, a sfiorare il 2-0 (con Emmers, subentrato a Collidio ad inizio secondo tempo), ma è indubbio che i blucerchiati hanno saputo creare occasioni da rete, che meritavano una migliore sorte andando ripetutamente vicino al raggiungimento del punteggio di parità, al punto che il mister doriano, a fine match ha sentito il bisogno di complimentarsi con i suoi giovani calciatori, per la prestazione, cui è mancato solo il “tassello” del goal, spronandoli poi a pensare subito a sabato prossimo, quando al Garrone di Bogliasco arriverà il Sassuolo e l’ inderogabile necessità di vincere…

Bando alle chiacchiere, quella con gli emiliani sarà proprio una partita da vincere, senza se e senza ma, se non si vuole retrocedere…

Nelle more di andare a goderci tale evento, ecco il tabellino della sfida con i milanesi:

Inter (4-3-3): Pissardo; Valietti, Nolan, Lombardoni, Corrado; Gavioli (dal 85° Schirò), Pompetti (dal 68° D’Amico), Zaniolo; Rover, Adorante, Colidio (dal 46° Emmers).

A disposizione: Dekic, Tintori, Van Den Eynden, Bettella, Zappa, Sala, Visconti, Merola, Odgaard.

Sampdoria (4-3-1-2): Krapikas, Tomic, Veips, Mikulic, Doda (dal 55° Ferrazzo); Gomes Ricciulli (dall’80° Cabral), Pastor, Ejjaki, Cappelletti (dal 71° Romei); Stijepovic, Balde.

A disposizione: Piccardo, Hutvagner, Oliana, Aramini, Soomets, Gabbani, Perrone, Curito.

Arbitro: Amabile di Vicenza.

Assistenti: Saccenti di Modena e Marchi di Bologna