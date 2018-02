Sampdoria e Genoa al Torneo di Viareggio

Genova. Non solo la “mission impossible” di salvare “capra e cavoli” (non retrocedere nel campionato Primavera e lanciare qualche ragazzo verso la prima squadra di mister Giampaolo)… per “Tom Cruise” Pavan, c’è anche da pensare a far bella figura al Torneo di Viareggio, in quello che può tranquillamente essere definito il “Mundialito” per squadre giovanili di club.

Anche il Genoa di mister Carlo Sabatini (29 punti in campionato, contro i 16 della Samp) partecipa alla Viareggio Cup, con una rosa davvero interessante, in cui spicca Eddy Salcedo.

La perfetta organizzazione del Centro Giovani Calciatori A.S.D., presieduto da Alessandro Palagi, ha ufficializzato i 40 team iscritti (24 italiani e 16 stranieri), provenienti dai cinque continenti, che prenderanno parte alla settantesima edizione della Coppa Carnevale, a partire dal 12 marzo p.v.

I relativi calendari – che sotto riportiamo – evidenziano gli avversari della Sampdoria, nel girone 4 del Gruppo A (i serbi del Partizan Belgrado, oltre al Venezia ed il Pisa), mentre il Genoa è stato inserito nel girone 10 del Gruppo B, con gli olandesi dell’ Alkmaar, la Spal e la Lucchese.

Passeranno, alla fase successiva, le prime di ogni girone e le quattro, con miglior punteggio, fra le seconde classificate dei dieci gironi, in modo da avere, al successivo turno di qualificazione. sedici squadre, per poi passare alle eliminazioni dirette, fino alla finale.

Ecco il tabellone, stralciato direttamente dal sito www.viareggiocup.com

Gruppo A

Girone 1: Empoli, Nacional 1950 (Paraguay), Rappresentativa Serie D, Livorno.

Girone 2: Sassuolo, Bruges (Belgio), Spezia, Abuja (Nigeria).

Girone 3: Inter, A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma, Nania (Ghana).

Girone 4: Sampdoria, Partizan Belgrado (Serbia), Venezia, Pisa.

Girone 5: Torino, Cina Under 19 (Cina), Perugia, Garden City Panthers (Nigeria).

Gruppo B

Girone 6: Juventus, Rijeka (Croazia), Benevento, Euro New York (Stati Uniti).

Girone 7: Bologna, Rigas (Lettonia), Cagliari, Deportes Quindio (Colombia).

Girone 8: Milan, Cai (Argentina), Pro Vercelli, UYSS New York (Stati Uniti).

Girone 9: Fiorentina, Pas Giannina (Grecia), Ascoli, Pontedera.

Girone 10: Genoa, Az Alkmaar (Olanda), Spal, Lucchese.

Le partite del gruppo A si disputeranno lunedì 12, mercoledì 14 e sabato 17 marzo, mentre quelle del gruppo B avranno luogo martedì 13, giovedì 15 e domenica 18 marzo.