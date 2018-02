Sampdoria, arriva Vid Belec, parte Christian Puggioni

Genova. Mercato chiuso, ma prima del riepilogo, è doveroso un ‘saluto’ ed un’espressione di cordoglio ad una bandiera degli anni ‘50/60… Ci ha lasciati Azelio Vicini, maglia n° 6 di un Doria che fu… Rosin, Vincenzi, Marocchi, Bergamaschi, Bernasconi, Vicini, Mora, Ocwirk, Brighenti, Skoglund, Cucchiaroni…

Una volta le formazioni si recitavano a memoria…

Adesso, ad ogni sezione di mercato, tutto è stravolto e l’allenatore deve ricominciare da capo…

Non è andata cosi, in questo gennaio, in casa Samp, dove – solo l’ultimo giorno – si è dovuto procedere ad un cambio del “dodicesimo”, causa l’ offerta irrinunciabile pervenuta a Christian Puggioni, che ha portato al trasferimento dello stesso a Benevento e all’approdo a Bogliasco (in prestito, con opzione di riscatto) di Vid Belec, sloveno di Maribor (4 presenze in Nazionale), di scuola Inter (con cui ha vinto un “Viareggio” nel 2008), allievo dunque di Toldo e Júlio César… mica male, come esempi da imitare. Insomma, ove non si fosse capito, un portiere che piace, a chi scrive.

Per il resto, gli uomini mercato Samp, si sono limitati alla ricerca di ragazzi per le giovanili ed a trovare una migliore sistemazione ai prestiti, che non stavano avendo feeling con l’allenatore di turno.

L’ultima operazione al riguardo, dopo quelle di Rocca (dalla Pro Vercelli al FeralpiSalò), Ponce (dal Livorno allo stesso Salò), Hadžiosmanović (dai labronici alla Reggina), Falcone (dal Bassano al Gavorrano), Cuomo (dal Monopoli alla Spal), Cioce (dal Savona al Ligorna), Ragone (dalla Nocerina al Francavilla), Dinelli (dalla Lucchese al Viareggio), ha riguardato Lorenco Šimić, cui non stava giovando il cambio di mister sulla panchina dell’Empoli (Aurelio Andreazzoli subentrato a Vincenzo Vivarini).

Infatti, dopo aver disputato 17 gare, realizzando anche tre gol, il giovane difensore croato, sembrava non rientrare negli ‘undici’ titolari del nuovo tecnico, per cui la Samp ha preferito girarlo, sempre in prestito, alla Spal, dove almeno si confronterà con giocatori di Serie A.

Per completare le operazioni di mercato, di seguito, riportiamo l’elenco dei giovani, tesserati nel corrente mese di gennaio:

Ognjen Stijepović, dal Mladost Podgorica (Montenegro);

Bruno Dos Santos Amado, dallo Sporting Clube de Espinho (Portogallo);

Joao Miguel Vieira Nobrega, dallo stesso Sporting, ma in prestito con diritto di riscatto;

Markus Soomets, dal Santos Tartu (Estonia).