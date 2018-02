Rugby: le ragazze liguri si fanno valere al torneo di Reggio Emilia

Genova. Sabato scorso al campo di Crocetta Canalina di Reggio nell’Emilia la Liguria ha partecipato con tre rappresentative giovanili femminili ad un torneo riservato alle tre principali categorie.

Under 18, 16 e 14, quindi, si sono confrontate con altre realtà regionali, ottenendo anche lusinghieri risultati, con un certo compiacimento per Carlo Fossati, responsabile tecnico di questo settore del rugby regionale. “Nel novembre scorso – dice il tecnico genovese – in concomitanza del test internazionale femminile fra Italia e Francia, prendemmo parte ad un torneo femminile organizzato dal Biella, e questo sabato invece sempre in concomitanza con il test del Sei Nazioni femminile fra Italia e Inghilterra, in programma a Reggio Emilia, abbiamo partecipato ad un’altro torneo mettendo in campo in totale ben trentasette ragazze. Sono confronti molto importanti per queste ragazze e per tutto il movimento femminile regionale. Siamo in costante crescita numerica, e l’obiettivo del nostro staff tecnico ovviamente è finalizzato nell’incrementare sempre più questa attività, e sui maggiori numeri si potrà sicuramente migliorarne anche la preparazione tecnica, per poi un giorno poter gareggiare con ancor migliori risultati con la realtà di altre regioni in possesso di movimenti già consolidati e numericamente molto superiore al nostro”.

Le ragazze liguri partecipanti al torneo di Reggio Emilia.

Rappresentativa ligure femminile Under 18 (2000/01): Beatrice Malena, Eleonora Capurro, Emily Bossi (Cffs Cogoleto & Province dell’Ovest), Ida Levantino, Violetta Ghersina e Darihana Gorziglia (Genova Rugby), Carola Attolini, Alessia Mugnaini, Laura Ottonello, Giulia Santangelo, Sara Lai (Pro Recco), Cristina Stella (Salesiani Vallecrosia).

Rappresentativa ligure femminile Under 16 (2002/03): Martina Alia, Valeria Rocca, Giorgia Andreani, Valeria Andreani, Silvia Perata, Anna Agnese Gargioni, Rossella Siri, Alessia Fanciullacci (Sanremo), Maria Grazia Marchetti, Giorgia Attolini (Pro Recco), Alexandra Gabriele Petcu, Ester Benedetta Citino (Salediani Vallecrosia).

Rappresentativa ligure femminile Under 14 (2004/05): Gaia Cavina (Sanremo), Giulia Cesaro, Laura Lina Foscato, Giovanna Marcenaro (Province dell’Ovest), Carlotta Sciamanda, Angela Virginia Geloso, Amanda Lucisano, Ilaria Biasi, Luce Rastello, Anna Priarone, Alessandra Crisafulli (Salesiani Vallecrosia).