Rugby, in campo solamente gli Under 14: i risultati

Genova. In sosta tutti i campionati senior, e così sarà anche la prossima domenica, la prima di marzo, con eccezione del test di Serie A fra Cus Genova e Sitav Lyons Piacenza, ieri pomeriggio in Liguria si sono giocati tre confronti del campionato regionale Under 14.

Due partite si sono svolte allo stadio Carlini di Genova, una al Comunale di Pian di Poma di Sanremo.

I risultati della 16ª giornata:

Salesiani Vallecrosia – Amatori Genova 0-79

Cus Genova “A” – Province dell’Ovest 20-45

Cus Genova “B” – Imperia 43-5