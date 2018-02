Ruba il cellulare a un passeggero sul bus 44: arrestato

Genova. Lo hanno sorpreso mentre in serata, durante un servizio organizzato per porre un freno ai furti sui mezzi pubblici, cercava di portar via dalla tasca della giacca il cellulare di un genovese di 59 anni.

E’ successo a bordo del bus 44. L’uomo, K.H., algerino di 44 anni, già denunciato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di San Martino per furto aggravato.

La refurtiva è stata recuperata e restituita.