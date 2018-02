Ronco Scrivia, incendio nella casa di un “accumulatore” seriale: una famiglia sfollata

Ronco Scrivia. Nella notte, intorno alle 4 di mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di Busalla sono intervenuti a Ronco Scrivia per lo spegnimento di un incendio in abitazione.

Quando sono arrivati sul posto, un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina, sono rimasti molto colpiti dal fatto che la casa dove si era sviluppato il rogo fosse zeppa di oggetti, tanti da rendere difficile entrare e muoversi.

L’inquilino, un cosiddetto accumulatore seriale, era già scappato dalle fiamme. Non ci sono stati quindi feriti o intossicati, ma per sicurezza le persone che risiedono al piano di sotto hanno dovuto trascorrere la notte fuori di casa, per il rischio di cedimenti strutturali.