Genova. Dal canile del Gazzo, questa settimana, ci presentano due amici a quattro zampe che meritano davvero una vita migliore.

“Mi chiamo Rio e sono un Amstaff gigante di 5anni. Sono dolcissimo e tanto coccolone, ma non ditelo forte perché, grande come sono, in un giardino potrei fare la mia figura come cane da guardia e tenere lontano i malintenzionati!!”

Per adottare e conoscere Rio chiamare Fausta 3474545256

Foto 2 di 2



“Mi hanno chiamata ZampaCorta, sono stata investita e non posso più vivere in strada… mi hanno accolto al Rifugio del monte Gazzo ma ho ancora tanta paura…ho sei anni, sono bella, morbida, sterilizzata e spero di trovare qualcuno che si innamori di me!!!”

Per informazioni chiamare Paola 3473312558