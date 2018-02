Rapallo. Il coach Luca Antonucci lo ha ripetuto più volte, negli ultimi tempi: da qui alla fine del campionato, tutte le partite saranno scontri salvezza.

La squadra lo sa e oggi pomeriggio, dopo il passo falso della scorsa settimana a Bogliasco, ha messo in cassaforte altri 3 punti importantissimi contro il Waterpolo Messina che significano tenere a distanza di sicurezza la zona playout e mantenere salda la zona playoff.

Il risultato finale davanti al pubblico del Poggiolino è di 11 a 8: Rapallo che mantiene la terza posizione in classifica solamente a braccetto con il Kally NC Milano, in virtù del passo falso odierno della SIS Roma in casa contro il Bogliasco.

La cronaca. Partita che dalla prime battute si preannuncia tutt’altro che una passeggiata per la formazione gialloblù, che sblocca il risultato con Van der Graaf ma concede poi spazio alle avversarie che vanno a bersaglio con Amedeo e Belorio nel primo tempo e ancora con Amedeo all’inizio del secondo parziale, con il tabellone che segna 1-3. Il Rapallo ha la possibilità di accorciare su rigore ma Sotireli para la conclusione di Marcialis.

Il Rapallo non ci sta e si fa sotto: le reti di Avegno, Genee doppietta e della giovanissima Gagliardi fanno salire la squadra ligure. Dalla parte opposta risponde Agnese D’Amico e si va al cambio campo sul 5-4: partita ancora apertissima.

Terzo tempo, exploit di Nicole Zanetta, la protagonista indiscussa della finale playout che, al termine della scorsa stagione, regalò al Rapallo la permanenza in massima serie: c’è la sua firma sui tre gol segnati dalla formazione di Luca Antonucci nella terza frazione di gioco, mentre al tabellino marcatori del Messina si aggiungono Bonanno e Radicchi. Si va all’ultimo tempo sull’8-6.

Quarto tempo, il Rapallo vuole la vittoria casalinga: le reti di Genee in superiorità numerica e Marcialis portano le gialloblù a distanza di sicurezza dalla formazione messinese. Accorciano Brown e Marchetti, ma a 20″ dalla sirena il gol della mancina Cuzzupè chiude i conti: risultato finale di 11 a 8.

“Era una partita difficile, all’inizio non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni che ci sono capitate e nei primi due tempi ci siamo complicate un po’ la vita da sole – commenta il tecnico Luca Antonucci -. Nel terzo e nel quarto tempo abbiamo ingranato bene la marcia nonostante qualche errore di troppo e siamo andate a vincere. Sono contento soprattutto per come le ragazze abbiano saputo gestire la fase più delicata, sul 3-1 per il Messina, senza andare in confusione. Portiamo a casa tre punti pesantissimi, ora subito al lavoro per preparare la trasferta a Firenze, cosa che non sarà semplice visto che, causa imminente collegiale della Nazionale (compresa quella olandese che vede tra le convocate Laura Van der Graaf), lavoreremo tutte assieme solo a partire da giovedì prossimo. Ma non deve essere una scusa, quello con la Florentia è un match importantissimo come quello odierno e si va per vincere“.

Il tabellino:

Rapallo Pallanuoto – Waterpolo Messina 11-8

(Parziali: 1-2, 4-2, 3-2, 3-2)

Rapallo Pallanuoto: Lavi, Zanetta 3, Gragnolati, Avegno 1, Marcialis, Sessarego, M. D’Amico, Giustini, Van der Graaf 1, Cuzzupè 2, Genee 3, Gagliardi 1, Gaetti. All. Antonucci.

Waterpolo Messina: Sotireli, De Vincentiis, Bonanno 1, Amedeo 2, Brown 1, Radicchi 1, A. D’Amico 2, Marchetti, Belorio. All. Begin.

Note. Espulsa per proteste Marcialis a 7’03” del quarto tempo. Uscita per limite di falli Bellorio a 6’48” del quarto tempo. Superiorità numeriche: Rapallo 3 su 11 più 1 rigore fallito, Messina 4 su 12.