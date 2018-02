Rapallo: cade con la moto, ferito giovane centauro

Rapallo. Incidente stradale questo pomeriggio a Rapallo. Un giovane centauro ha perso il controllo della propria moto in via Laggiaro ed è caduto a terra procurandosi traumi in varie parti del corpo, con problemi soprattutto ad una spalla.

Immediato l’intervento dei volontari del Soccorso di Sant’Anna e dell’automedica coordinata dalla centrale 118 Tigullio.

Il motociclista ferito, al quale inizialmente per la dinamica era stato assegnato un codice rosso, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lavagna per le cure e gli accertamenti del caso.