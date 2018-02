Camogli. Nonostante le numerose assenze i ragazzi allenati da Magalotti riescono ad avere la meglio su un’ottima Chiavari Nuoto.

Alla Giuva di Camogli è andata in scena una partita vibrante, giocata a ritmi altissimi da entrambe le squadre. Dopo tre tempi di totale equilibrio, i bianconeri sono riusciti a prendere il largo nella quarta è decisiva frazione riuscendo a gestire al meglio i momenti topici della partita e trovando il gol con grande regolarità.

Ottima come sempre anche la fase difensiva: dopo un primo tempo finito 3 a 3, infatti, Gardella e compagni hanno concesso appena 3 reti agli ospiti nei restanti tre tempi.

Il 9 a 6 finale regala grande entusiasmo a tutto l’ambiente bianconero e lancia l’ennesimo messaggio importante a tutto il campionato: alla Giuva non si passa.

“Sono davvero felice per i ragazzi – racconta Daniele Magalotti nel post partita –. In settimana abbiamo lavorato bene cercando di mettere a posto le lacune mostrate in fase realizzativa e penso che oggi si siano visti dei progressi evidenti. Questa era una partita che nascondeva tantissime insidie se non affrontata nel migliore dei modi ma per fortuna i ragazzi sono stati sempre concentrati e non hanno mai abbassato la guardia. La Chiavari Nuoto non merita assolutamente la classifica che ha e oggi hanno dato prova di grande forza e compattezza. Adesso ci sarà la sosta che ci permetterà di ricaricare le batterie e di recuperare qualche pedina importante in vista del girone di ritorno. Siamo leggermente attardati rispetto alle prime posizioni ma questa squadra è in grado di poter rientrare con un filotto di vittorie consecutive“.

Vincere non è mai facile soprattutto quando si è obbligati a farlo. La Spazio Rari Nantes Camogli batte la Chiavari Nuoto e torna a sorridere. Dopo la sosta si farà davvero sul serio.