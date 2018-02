Programma Palazzo Ducale, Pd contro Rubino

GENOVA – Prime critiche dopo la presentazione del programma culturale della nuova stagione di Palazzo Ducale. Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Genova definisce “inopportuna” la collaborazione della professoressa Margherita Rubino in quanto consulente dell’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, mentre Gioventu’ Nazionale Genova parla di “ennesima occasione persa per il centrodestra”.

“Stupisce leggere che tra i curatori di un evento importante in programma compaia la professoressa Margherita Rubino, che e’ a tutti gli effetti consulente dell’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo – interviene il Pd -. Se non si tratta di un aperto conflitto d’interessi, perlomeno ci appaiono evidenti gli elementi di inopportunita’”.

Il Pd chiede “che la Fondazione Palazzo Ducale chiarisca se tale rapporto avvenga a titolo gratuito”.