Potere al Popolo, mercoledì l’assemblea pubblica per presentare il programma

Genova. Prosegue il percorso di Potere al Popolo, il soggetto di sinistra nato per presentarsi alle elezioni politiche del 4 marzo. A Genova dopo la prima assemblea di lancio con circa 200 partecipanti e dopo la seconda assemblea popolare che ha scelto i candidati dal basso (con circa 250 persone presenti), Potere al Popolo Genova torna in assemblea per presentare il programma con i candidati votati dalla base. L’appuntamento è mercoledì 7 alle 17 alla sala Cap di via Albertazzi

“Nel frattempo – dicono dall’assemblea genovese – abbiamo raccolto circa 40 mila firme che ci permetteranno di essere presenti in ogni collegio italiano. A Genova sono state addirittura ottenute il triplo delle firme necessarie per presentarsi in tutti i collegi e nelle elezioni municipali del Centro Ovest. Siamo militanti di base, lavoratori e semplici cittadini che lottano per i diritti dei più deboli e degli esclusi”.

Oltre a raccogliere firme, dicono i rappresentanti di Pap, “siamo stati impegnati in questi giorni nelle lotte in città contro il fascismo e per i diritti. Mercoledì, oltre a presentare il programma cercheremo l’aiuto di chi vuole impegnarsi per portare il nostro programma nei quartieri della città”.