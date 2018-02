Portofino run, Repetto e Martini vincono la sesta edizione

Santa Margherita Ligure. Podi tutti genovesi domenica alla sesta edizione della Portofino run, anticipo della tredicesima Mezza delle due perle, con seicento partenti al via tra Family run e Junior marathon.

Emanuele Repetto (Delta Spedizioni), allenato da Alberto Azzarini, è stato il primo assoluto in 32’30” dopo i dieci chilometri molto panoramici che hanno toccato località come Paraggi e l’Abbazia della Cervara. “A metà gara eravamo in un gruppo di cinque, poi ho allungato e, a poco a poco, gli altri si sono staccati. Che soddisfazione!”. Alle sue spalle Enrico Imberciadori delle Frecce Zena e Luca Campanella della Cambiaso Risso. Ottavo assoluto un mito della maratona mondiale come lo spagnolo Martin Fiz, campione mondiale 1995 e europeo 1994 di maratona: “Ho corso Portofino run perché la corsa è stata dedicata a Antonella Guzzi. Domani correrò la mezza maratona”.

Lo stesso ideale che ha animato un altro grande nome come il veneto Ruggero Pertile, al traguardo in 39’40”. Dominio assoluto femminile per la campionessa europea master di mezza maratona Sonja Martini della Cambiaso Risso: “è stata una gara dura, muscolare. Un bel tesi in vista dell’esordio assoluto in maratona a Treviso”. Alle sue spalle è stata spettacolare la volata per le altre posizioni da podio, vinta da Iris Baretto (Trionfo Ligure) davanti alla consocia Anna Bardelli.

Ecco i migliori risultati. Uomini: 1° Repetto (Delta Spedizioni) 32’30”; 2° Imberciadori (Frecce Zena) 32’56”; 3° Campanella (Cambiaso Risso) 33’14”; 4° Aragno (Atletica Fossano) 33’20”; 5° Cane (Sai Alessandria) 34’16”; 6° Catalano (Maratoneti Genovesi) 34’32”; 7° Ioppolo (Sant’Orso) 34’35”; 8° Fiz ( Spagna) 34’50”; 9° Zambrano Zambrano (Emozioni Sport) 34’52”; 10° Contardi (Pavese) 34’55”. Donne: 1° Martini (Cambiaso Risso) 37’57”; 2° Baretto (Trionfo Ligure) 39’02”; 3° Bardelli (Trionfo Ligure) 39’03”; 4° Ferrero (Valtanaro) 41’28”; 5° Trestin (Zena Runners) 41’41”; 6° Martorella (42195 Running Team) 42’04”; 7° Giribaldi (Novese) 42’15”; 8° Iberto (Marathon Club Imperia) 43’21”; 9° Merluzzi (Cambiaso Risso) 43’37”; 10° Malaguti (Gaiu) 45’19”.