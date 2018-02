portamiacasa: lui è Guci, e cerca casa

Genova. Si chiama Guci e cerca casa. “Non è bellissimo, ma se lo provi ti innamori: garantito”, dicono i volontari dell’associazione Buoncanile che anche questa settimana collaborano con noi per la campagna di adozione di animali senza famiglia #portamiacasa.

Guci viveva per le strade di Palermo con un senza tetto e l’altro suo cane, Mosca. Quindi è abituato ai rumori della città, ai cani e alle persone.

Il box del canile però non fa per lui. Gli manca la libertà e soprattutto gli manca quel forte legame che aveva con il clochard che si era occupato di lui finché, purtroppo, non è morto per strada. Guci non voleva abbandonare il suo vecchio amico, ma è stato portato al canile di Palermo dove ha continuato ad aspettare invano che qualcuno lo liberasse.

Guci è un meticcio di taglia media di circa 5 anni, vaccinato e castrato. Adesso si trova a Genova.

Per informazioni contattate Buoncanile al 3331140022