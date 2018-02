Nuovo ponte sul rio Fegino, cittadini preoccupati tra divieti e infrazioni pericolose

Genova. Caos viabilità, ormai da alcune settimane, a Fegino, in Valpolcevera a causa delle modifiche al traffico veicolare (e pedonale) legate al rifacimento del ponte sul rio Fegino, tra via Ferri e corso Perrone. La realizzazione del nuovo ponte ha determinato la chiusura di una corsia di marcia del ponte stesso – sulla direttrice verso nord – e i divieti sia di svoltare su via Borzoli (per chi proviene da Cornigliano) sia di svoltare su corso Perrone (per chi proviene da via Borzoli).

Tutto questo è stabilito da un’ordinanza del 18 gennaio 2018 della direzione Mobilità e trasporti del Comune. Ordinanza che però – denuncia ad esempio comitato spontaneo cittadini Borzoli e Fegino – non viene rispettata da moltissimi veicoli con un altissimo rischio di incidenti.

In sostanza, soltanto ai mezzi di soccorso, a quelli Amiu, ai Taxi e ai bus Amt sarebbe consentita ogni manovra, ma svolte, sorpassi e transiti avvengono troppo spesso senza tenere minimamente conto dei divieti. Sul posto sono stati installati cartelli appositi, dei dissuasori elettronici di velocità, e in alcune ore della giornata anche la polizia municipale con un presidio in carne e ossa. Ma ancora non basta.

L’ordinanza sarà in vigore fino al 31 luglio 2018 nelle seguenti vie:

in via Borzoli, tratto compreso tra il palo della pubblica amministrazione E3 e via Ferri, limite massimo di velocità 30 km/h, divieto di sorpasso e fermata, obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Ferri e corso Perrone.

in corso Perrone, nel tratto tra via Fratelli di Coronata e via Borzoli limite massimo di velocità 30 km/h, divieto di sorpasso e fermata

in corso Perrone nel tratto compreso tra il varco carrabile del civico 25 e via Borzoli è istituita una corsia di marcia riservata ai mezzi pubblici sulla quale è consentito l’accesso in deroga ai mezzi Amiu, per i veicoli che percorrono corso Perrone

in corso Perrone all’intersezione con via Borzoli è istituito l’obbligo di proseguire dritti in via Ferri

divieto di transito pedonale sul marciapiede, lato ponente, nel tratto compreso tra il civico 124 e via Borzoli

nella porzione di carreggiata che consente l’accesso agli spazi Amiu, posta sul lato ponente e in adiacenza alla nuova viabilità sono contestualmente istituiti: divieto di circolazione fatta eccezione dei mezzi diretti all’area Amiu, l’obbligo di dare precedenza e proseguire diritti o a destra nell’immissione con la corrente viaria principale di corso Perrone, e il divieto di fermata

in via Evandro Ferri, nel tratto compreso tra via Fegino e corso Perrone limite massimo di velocità 30 km/h, divieto di sorpasso e divieto di fermata su ambo i lati a eccezione di un’area individuata sul lato a levante in corrispondenza del civico 3, da destinarsi alla sosta delle sole autovetture disciplinata a disco orario (max 1h), fuorché per i residenti.

in via Fratelli di Coronata obbligo di svolta a destra all’intersezione con corso Perrone e installazione di dissuasori della sosta in prossimità dell’intersezione con corso Perrone

nel tratto tra via Borzoli compreso tra vico Intermedio e via Ferri è istituito il divieto di transito pedonale che viene deviato lungo il percorso alternativo sul tracciato formato da via Fegino e vico Intermedio.