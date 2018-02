Piaggio Aero, il Mise ai sindacati: “Ok a nuovo piano industriale se evita fallimento”

Genova. La Golden power? Non è materia che possa influenza il piano industriale ma ha come unico obiettivo quello di tutelare le attività legate alla difesa della Nazione. E’ quanto il sottosegretario al Mise Teresa Bellanova insieme a un rappresentante della presidenza del consiglio ha detto questo pomeriggio ai sindacati di Piaggio Aero in un incontro per approfondire la situazione dell’azienda aeronautica.

“La posizione del Mise è di accettazione del Piano presentato dall’azienda come strumento utile ad evitare il fallimento della società – spiega dopo l’incontro Antonio Caminito, Fiom Cgil Genova – atto al quale si è andati vicini nel mese di novembre”. “Come Fiom Cgil di Genova – prosegue il sindacalista – abbiamo posto il problema più immediato ossia che nessuno e per nessuna ragione possa perdere il posto di lavoro, posizione che peraltro è il cuore del vecchio Accordo sottoscritto nel 2014, che va confermato. E la Fiom resta contraria a questo piano”

“Il sottosegretario Bellanova ha confermato il tavolo del Ministero e quello di confronto con l’azienda – spiega ancora Caminito – che se vuole attivare qualunque procedura deve prima passare da un confronto con il Governo”.