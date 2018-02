Genova. Un po’ bottega, un po’ laboratorio. Si chiama Papê e si trova un po’ nascosto ma a portata di mano, tra via Garibaldi e via della Maddalena, precisamente in vico Del Duca, nel centro storico.

Fondato nel 2014 da Nora Dealti, grazie anche a un progetto europeo e a un bando per riqualificare il Sestiere della Maddalena, Papê è un negozio unico nel suo genere e, negli anni, ha imparato a farsi conoscere anche dai turisti, presente in diverse guide – più o meno alternative – e articoli sui vari media. Per esempio: cercate delle cartoline della Superba speciali? Da Papê le trovate, realizzate con la firma di giovane illustratori e grafici genovesi e non.

“Creiamo taccuini, biglietti augurali, album e progetti cartotecnici utilizzando strumenti analogici – spiegano dal negozio – anche e soprattutto coinvolgendo artisti, serigrafi, illustratori e altri professionisti del settore”. Il tema portante, manco a dirlo, è quello della carta (Papê in dialetto genovese) in tutte le sue declinazioni. Nei locali di Papê poi si svolgono corsi per adulti e bambini in legatoria, origami, cartotecnica, calligrafia, decorazione e produzione della carta, intensivi, serali o pomeridiani.

Tra i corsi anche attività molto particolari e curiose, come il Suminagashi, un’arte giapponese che consiste nel creare immagini facendo scorrere dell’inchiostro sulla carta, oppure di animazione in 2D.

Papê è anche punto vendita di prodotti di piccole realtà locali, nazionali e internazionali: serie limitate e autoproduzioni introvabili nella grande distribuzione. Il tutto disposto in un piccolo spazio curato nei minimi dettagli, dall’arredamento, alle tonalità, agli strumenti da artigiano della carta – matite, forbici, righelli, colla – sempre in bella vista.