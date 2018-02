Pallavolo: alla Normac AVB il Marchio di Qualità Oro

Genova. Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo ha consegnato il Marchio di Qualità 2018/2019 alla Normac AVB Genova e ad altre società liguri.

Carlo Mangiapane, presidente della Normac AVB, ha ritirato il Marchio di Qualità Oro, assegnato alla società per il grande e proficuo lavoro nel settore giovanile. Questo riconoscimento è di grande importanza in quanto la società genovese è l’unica in Liguria e una delle 30 società italiane, sulle circa 5.000 affiliate alla federazione nazionale, ad averlo ottenuto.

Grande soddisfazione del presidente e della società per questo riconoscimento che stimola tutti a proseguire nel lavoro iniziato da alcuni anni, cercando di migliorare ancora.