Genova. Una lunghissima lista di campionesse e campioni regionali, 40 in tutto, atleti della Nuotatori Genovesi che sono saliti sul podio ai recenti campionati regionali di nuoto categoria Master, andati in scena alla Sciorba nello scorso fine settimana.

Ci sono assolute conferme e piacevoli novità; per tutti ottimi risultati cronometrici e lo spirito di squadra che non è da tutti.

Nonostante le medaglie ed i piazzamenti resta un pizzico di rammarico per il secondo posto nella classifica per società: Nuotatori Genovesi vicecampioni regionali, dietro il Genova Nuoto.

“Purtroppo me lo aspettavo – commenta il tecnico che è anche atleta e campione regionale, Michele Muscolo -. Siamo mancati nel numero, bastavano sei atleti per vincere che non sono molti ma non li avevamo. Ci ho sperato comunque, la squadra ha risposto bene, il gruppo è stato, come sempre meraviglioso, i complimenti ci sono arrivati, graditi, dagli avversari. Andiamo avanti, l’obiettivo è arrivare tra le prime dieci società in Italia“.

Questi i tesserati della Nuotatori Genovesi che si sono laureati campioni regionali: Giulia Fabrini, Claudia Pastorino, Silvia Maggi, Francesca Gambardella, Guido Baroni, Valeria Molfino, Michela Bompani, Marina Crosa, Flavia Rocca, Massimiliano Mantovani, Marco Tagliafierro, Elena Riggio, Pietro Nicolello, Francesco Serraino, Massimo Tubino, Tullia Givanni, Michele Muscolo, Francesca Caccia, Michele Maccari, Luca Carpaneto, Guido Nicora, Alice Nattero, Francesco Pastore, Carla Calcabrini, Luca Scaramel, Claudia Tulumello, Eliana Ameri, Alberto Adornato, Edilio Pozzo, Cosimo Andriulo, Fabrizio Barberis, Paola Maggiali, Gregorio Valentini, Nicolò Ghiorzi, Matteo Parodi, Francesco Battistini, Sara Montolivo, Fabio Leonelli, Isabella Ricca, Elisabetta Costa.

Prossimo appuntamento domenica 25 marzo a Rapallo.