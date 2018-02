Genova. Ecco il commento del tecnico delle giovanili della Normac AVB, che sabato, nella partita contro il Progetto Volley Orago, ha sostituito sulla panchina della prima squadra il secondo allenatore Vito Piziali, impegnato nella gara di Serie C.

Paolo Bottaro, la tua prima presenza in panchina con la prima squadra ha coinciso con il ritorno alla vittoria. Quali sono le tue prime impressioni al termine della gara?

“È stata una vittoria molto importante. Orago è una squadra molto giovane, ma capace di ottenere risultati contro chiunque. Basti pensare che nel precedente turno di campionato ha battuto Biella, seconda in classifica”.

Era un periodo un po’ delicato per la squadra, che si stava pericolosamente avvicinando alla zona rossa della classifica…

“Sono 3 punti fondamentali visto il periodo che stavano attraversando le ragazze. In questo campionato la Normac ha sempre occupato una posizione medio-alta in classifica e gli ultimi risultati negativi potevano creare qualche insicurezza, invece abbiamo assistito ad una bella reazione della squadra”.

A tuo parere quale è stata la chiave della vittoria?

“Le ragazze sono state brave a mettere sotto pressione Orago con il servizio: ben 13 ace e tante battute efficaci che hanno messo in crisi la ricezione avversaria”.

Come valuti la prestazione della squadra?

“Tutte le ragazze sono state protagoniste di un’ottima prova, con menzioni particolari per Silvia Truffa e Giulia Bilamour”.