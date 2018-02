Neve, notte di ghiaccio sull’autostrada A7 tra Bolzaneto e Isola del Cantone: scatta il bollino rosso

Genova. Pochi minuti dopo le 22 per l’intensificarsi delle precipitazioni nevose è scattato il codice rosso per neve sulla autostrada A7 Genova Milano in entrambi i sensi, in particolare fra i caselli di Bolzaneto e Isola del Cantone.

La polizia stradale e i tecnici di Autostrade per l’Italia stanno approntando la deviazione del traffico su altre autostrade, prima fra tutte la A26 che da Voltri arriva ad Alessandria e il cui tragitto è parallelo al quello della A7 ma dotata di corsie più larghe e con meno curve. Le deviazioni saranno svolte ai caselli di Tortona e a Genova Pra’ con filtraggi e blocchi dei mezzi pesanti e delle auto sprovviste di pneumatici da neve o catene.

