Musica live: al circolo Cane di corso Perrone sabato arriva La Notte

Genova. Il rock de La Notte, giovane band fiorentina, già nota da qualche anno agli ascoltatori di musica più attenti, arriva a Campi, grazie alla rassegna del circolo Cane (corso Perrone 22 rosso).

Un po’ locale per musica live, un po’ studio di produzione, il Cane ha già stupito – in questo autunno/inverno – per alcuni concerti ricercati e interessanti, soprattutto per la scena genovese.

Il concerto, che inizierà alle 22, sarà aperto dai genovesi Case di Vetro. Il disco d’esordio de La Notte, uscito l’8 dicembre 2015, con la produzione artistica di Karim Qqru (The Zen Circus), è stato candidato al premio Tenco come miglior Opera Prima 2016 raccogliendo favori di pubblico e critica. Il tour promozionale dell’album colleziona date da nord a sud Italia e vanta aperture ad artisti blasonati quali Ministri, Fask, Giorgio Canali, Calcutta, Ghemon, Rachele Bastreghi (Baustelle).

Dopo quasi due anni di lavoro esce il secondo disco “Volevo fare bene”, con la produzione di Andrea Marmorini, in uscita nel 2018 per Woodworm Label. La Notte è composta da Yuri Salihi, Giulio Maria Di Salvo, Tommaso Brandini, Tommaso Sado Carlà e Alessio Bambi.

Ad aprire la serata i CASA DI VETRO, progetto nato nel 2012 a Genova con l’obbiettivo di unire canzoni di stampo indie/dream pop a sonorità provenienti dallo shoegaze e dal post rock.