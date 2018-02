Musica, a Genova arrivano le rime “da pugno in faccia” di Egreen

Genova. Andra in scena, questa sera, sabato 24 febbraio, un nuovo capitolo per la scena hip hop genovese: Subway Connection, dopo il grande successo del Genova Hip Hop festival, non si ferma e questa volta lo special guest è un nome di altissimo livello.

Nicholas Fantini, in arte Egreen o Evergreen, che attualmente è il rapper più in evidenza del panorama Underground Italiano. Sugli scudi da oltre 10 anni Evergreen è anche tra i più prolifici, producendo in media, tra ep o lp, quasi un disco l’anno trovando sempre l’approvazione della critica.

Con il suo inconfondibile stile Hardcore, fa dei suoi live momenti di grande energia esprimendo concetti crudi e diretti come un metaforico “pugno in faccia” esaltando questa caratteristica fondamentale del genere Rap. Il programma dell’evento che si terra negli spazi del laboratorio sociale “Buridda”, Corso Montegrappa 39, ingresso 5€, è molto ricco e prevede durante la giornata la prima Writing Jam organizzata dalla Subway Crew per chi vole cimentarsi nell’arte del writing.

Durante l’esibizione di writing non mancherà la musica con dj sets e open mic fino a inizio live. Il Party inizierà alle 21:00 con il djset di … dalle 23:00 si alterneranno sul palco; EFFEMENTI, Rap Hardcore Underground Genovese, porteranno il loro ultimo lavoro “sottosopra”, NOR PSYCHOHEAD e TRASGY ARON, Rap Hardcore Underground da Savona, presenteranno in esclusiva il loro nuovo lavoro “Karoshi” ep prodotto da Kappa-O, e in chiusura GREEN In tour con il suo live travolgente: più di un’ora di rime sputate ad un ritmo irresistibile.