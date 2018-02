Municipio Centro Ovest, Pd e Lista Crivello puntano su Matteo Buffa: il sociologo-scout è una “scelta civica”

Genova. “La candidatura di Matteo a presidente del municipio è una scelta innovativa, autenticamente civica, una prima risposta ai cittadini che chiedono un cambiamento per il territorio. È una scelta che crediamo risponda ai bisogni urgenti espressi dai nostri quartieri: competenza, attenzione, concretezza e innovazione”. Gianni Crivello, consigliere comunale e già candidato sindaco, fa il suo endorsement a Matteo Buffa, ufficializzandone di fatto la candidatura a presidente del municipio Centro Ovest.

Dopo settimane di tentativi di unione tra il Pd e gli altri partiti di sinistra e centrosinistra, i Dem si sono rassegnati a correre da soli. O quasi. Matteo Buffa sarà sostenuto anche da Lista Crivello e Centro Democratico.

La lista civica si chiamerà “Insieme-Buffa presidente” e sarà legata, appunto, al 31enne nato e cresciuto a Sampierdarena, oggi assegnista di ricerca in Sociologia presso il dipartimento di Giurispridenza dell’Università di Genova. Consulente per i servizi dedicati ai minori stranieri non accompagnati sul territorio, da molti anni è impegnato nel sociale, nel volontariato, educatore scout, nell’associazionismo di quartiere (Amici di Belvedere).

Il municipio Centro Ovest – il più popoloso di Genova con l’11,5% della popolazione – andrà al voto il 4 marzo insieme alle politiche dopo la fase del commissariamento. Sempre nel centrosinistra, Liberi e Uguali candida Mariano Passeri. Saltato invece l’accordo tra Pd e Genova che Osa.