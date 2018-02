Municipio Centro Ovest, Falcidia: “Useremo tolleranza zero per locali e circoli che non rispettano regole”

Genova. La corsa al Municipio II Centro Ovest si infiamma sul tema della sicurezza. Dopo gli appelli lanciati da Buffa (Pd) e Passeri (Liberi e Uguali), arriva l’attacco di Renato Falcidia, commissario uscente e candidato per il centro destra.

«Dopo la revoca definitiva della licenza al TGE, che per molto tempo aveva lasciato sotto scacco i residenti di Via Dottesio – dichiara Falcidia – apprendo con soddisfazione della sospensione di trenta giorni del titolo autorizzativo e conseguente chiusura della Paninoteca Charlotte di via Buozzi, tristemente nota ai residenti per il continuo disturbo della pubblica quiete».

«Nel programma elettorale, firmato da tutta la coalizione, abbiamo messo al primo posto proprio gli interventi sui canoni d’affitto e la regolamentazione dei locali che valorizzano il territorio, parallelamente alla tolleranza zero nei confronti delle attività che nuocciono e portano degrado. Il nostro obiettivo è riportare un po’ di normalità e valorizzare i punti di forza della nostra delegazione – continua il candidato leghista – Questa è solo una delle tante chiusure che intendiamo continuare a perseguire nei confronti di tutti quei locali che non rispettano le regole della civile convivenza”.