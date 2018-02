Municipio Centro Ovest, il commissario straordinario diventa candidato presidente

Genova. Il suo nome circolava da settimane, tanto che l’ufficializzazione della sua candidatura non è una sorpresa per nessuno. Renato Falcidia, 37 anni, già commissario straordinario del municipio Centro Ovest, è colui che correrà per il centrodestra alle elezioni del municipio che si svolgeranno, insieme alle Politiche, il 4 marzo.

“A sostenere la candidatura di Falcidia alle prossime elezioni municipali del 4 marzo è l’intera coalizione di centrodestra, già presente in Comune a Genova: Lega, Forza Italia, Lista Bucci sindaco-Vince Genova, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia Udc”, si legge in un comunicato.

Renato Falcidia, 37 anni, nato e residente a Sampierdarena, laureato in Filosofia e da pochi mesi papà, è stato nominato commissario del Municipio dal sindaco di Genova Bucci lo scorso 5 settembre vista l’impossibilità da parte del consiglio municipale di eleggere un presidente.

Nel frattempo, il centrosinistra, che più volte ha criticato l’eventualità che Falcidia fosse anche candidato, non ha ancora trovato la quadra su un nome. Nè unitario né dei singoli partiti e simboli presenti.