Municipio Centro Ovest, il centrosinistra contro la candidatura del commissario Falcidia

Genova. “Apprendiamo con indignazione che il commissario straordinario del municipio Centro Ovest è il candidato ufficiale del centro destra alla carica di presidente per le elezioni del 4 marzo. Siamo quasi a Carnevale, ma il centro destra getta la maschera in anticipo!”.

Ironici, ma non per questo meno critici, gli esponenti del Pd dell’area sampierdarenese dopo la conferma che il candidato del centrodestra sarà, alla fine, Renato Falcidia, già esponente della Lega.

“Hanno recitato per mesi la farsa del solo commissariamento, nominando commissario un rappresentante di un partito che non aveva vinto le elezioni nel nostro Municipio – dicono Franco Marenco, ex presidente e coordinatore del Pd municipio Centro Ovest insieme a Domenico Minniti, segretario del Pd di San Teodoro, e Amedeo Lucia, segretario di Sampierdarena – nn commissario compiacente che, approfittando del suo ruolo, ha fatto campagna elettorale. Ora si è dato pure una giustificazione: “Il Commissario in caso di candidatura è equiparato a un Predidente uscente, e durante la campagna elettorale è tenuto a mandare avanti solo l’ordinaria amministrazione”.

Secondo il Pd, che con la lista Insieme candiderà alla fine il giovane sociologo Matteo Buffa, 31 anni,

“dietro la maglietta da arbitro c’è quella di una delle squadre in campo”.

A questo punto saranno comunque gli elettori a decidere, il 4 marzo, nello stesso giorno elettorale delle politiche